Calcio e Finanza - SSC Napoli, crescono i compensi del CdA: oltre 2 milioni per ADL e figli nel 2021

Calcio Napoli - Tornano a crescere i compensi per gli amministratori del Napoli. Dopo il calo da 5 milioni di euro nel 2018/19 a 1,99 milioni di euro circa nel 2019/20, la cifra si alza nuovamente nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021. E’ quanto emerge dal bilancio del Napoli consultato da Calcio e Finanza, con il club partenopeo che ha fatto registrare il secondo rosso consecutivo. La cifra per la stagione scorsa è pari a 2.207.500 euro. Compensi che rimangono “in famiglia”, considerando che la maggior parte degli amministratori della società appartiene alla famiglia del patron Aurelio De Laurentiis. Fino al 2014 il CdA del Napoli era formato, oltre che dal presidente degli azzurri, dai figli Edoardo (vicepresidente) e Valentina, da sua moglie Jacqueline (vicepresidente) e da Andrea Chiavelli, suo braccio destro.

CdA Napoli compenso De Laurentiis

Nelle 17 stagioni con Aurelio De Laurentiis alla guida del Napoli, i compensi per il CdA sono stati pari a 34,76 milioni di euro. Nei primi quattro esercizi, gli amministratori non hanno ricevuto alcun compenso: dopo i 240mila euro del 2009, poi, dal 2011 sono stati 34,5 i milioni di compensi, con una media di oltre 3 milioni considerando solo dal 2011 in poi.