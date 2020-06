Belgio, Martinez: "Mertens ha fatto la scelta migliore restando a Napoli: la storia della sua decisione può fare bene a tutto il calcio italiano"

Ultimissime Napoli - Roberto Martinez, allenatore della nazionale belga, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

All’Inter sembrava che potesse arrivare Mertens, ma alla fine Dries resterà a Napoli e probabilmente finirà la sua carriera in azzurro.

"Credo che abbia preso la decisione giusta: Dries per il Belgio è stato importantissimo in questi anni, se noi siamo arrivati al numero 1 al mondo gran parte del merito è suo. È un giocatore che apprezziamo immensamente: poteva andare in ogni squadra del mondo, poteva scegliere di guadagnare tutti i soldi che voleva. Per me la sua scelta è una storia incredibile che fa bene a tutto il calcio italiano: Dries ha grandissime ambizioni, anche il Napoli con lui ha sempre grandi ambizioni".

Con un altro gol Mertens diventerà il bomber della storia azzurra staccando Hamsik.

"Dries ha un grande legame con i tifosi e con la città, vuole lasciare in eredità tanti record che facciano la storia del suo club. È un grande essere umano al di là del fatto che è un grande giocatore. Restare nel Napoli e diventare un nome storico a Napoli per lui è la cosa più importante: è un grande segnale per tanti giocatori giovani".