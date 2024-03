Ammissione di Acerbi, ha rivelato solo una cosa alla Procura Federale

Ultime notizie calcio Napoli - Acerbi ascoltato all'udizione con la Procura Federale sul caso che si è aperto riguardo il possibile insulto razzista nei confronti dell'avversario Juan Jesus in Inter-Napoli. Il difensore italiano nerazzurro ha raccontato la sua versione dei fatti come svela il Corriere dello Sport.

Acerbi ascoltato in Procura Federale, cosa ha rivelato

La versione di Francesco Acerbi non cambia all'audizione in Procura Federale «Ti faccio nero», la frase che Acerbi riferisce di aver pronunciato nei confronti di Juan Jesus. È stata questa, come spiega il Corriere dello Sport, l’unica ammissione fatta dal difensore italiano alla Procura Federale, avvenuta in videocall ieri mattina alla Pinetina e durata poco meno di un’ora. Con il calciatore erano presenti Marotta e Capellini, legale del club nerazzurro, mentre il procuratore Chiné era a Roma. L'aveva già ribadito a Spalletti e ha confermato la stessa versione, non c'era alcun intento razzista o discriminatorio nei confronti di Juan Jesus.