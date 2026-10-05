Allegri si gioca tutto, momento della verità nelle prossime 9 partite
Massimiliano Allegri si gioca tutto nelle prossime 9 partite di stagione tra Serie A e Champions League. Perché il Napoli, dopo un inizio altalenante, ore dovrà dare risposte ed ottenere risultati per restare in corsa in tutte le competizioni di stagione
Ultimissime calcio Napoli - Massimiliano Allegri si gioca tutto nelle prossime 9 partite di stagione tra Serie A e Champions League. Perché il Napoli, dopo un inizio altalenante, ore dovrà dare risposte ed ottenere risultati per restare in corsa in tutte le competizioni di stagione.
Napoli, il momento della verità per Allegri
Il Frosinone rappresenta dunque soltanto il primo passo di un percorso molto più impegnativo. Dopo la sosta, il Napoli dovrà dimostrare di aver ritrovato energie e convinzione per affrontare un calendario che non concederà pause.
Nove partite in ventinove giorni potranno dire molto sulle possibilità della squadra di Allegri come scrive Repubblica. Il talento non manca, ma serviranno continuità, gestione della rosa e soprattutto risultati.
Il futuro del Napoli è ancora tutto da costruire. E le prossime settimane potrebbero già indicare quale direzione prenderà la stagione.