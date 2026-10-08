Allegri pronto a convocare McTominay già per dopodomani! Ecco quando potrebbe tornare a giocare
Rassegna Stampa 08:15
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Ultime notizie SSC Napoli - Semaforo verde per Scott McTominay. Ad un mese dall’intervento di ablazione cardiaca il centrocampista del Napoli ha ottenuto l’idoneità sportiva e può tornare a disposizione di Massimiliano Allegri, scrive Tuttosport.
"Lo scozzese deve ancora ritrovare il miglior ritmo partita, ma lo staff tecnico punta ad includerlo già tra i convocati per la sfida in programma sabato sera contro il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Più verosimile, tuttavia, il suo impiego tre giorni dopo nella trasferta di Villa-Real per la seconda gara di Champions League e già importante per orientare il cammino europeo degli azzurri"
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