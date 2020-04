Rinnovo Zielinski, Gazzetta: non c'è firma perchè l'agente ha chiesto di rimuovere la minaccia della causa civile per danni d’immagine! De Laurentiis irremovibile

Calciomercato Napoli - C’è un nodo che blocca ogni sviluppo futuro in casa Napoli, ovvero le cause civili che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intende imbastire contro i suoi giocatori per il famoso ammutinamento del 5 novembre scorso, come racconta La Gazzetta dello Sport:

Mercato Napoli, rinnovo di Zielinski bloccato

"Lo dimostra un retroscena emerso su una trattativa di rinnovo arenatasi proprio al momento della firma, quella di Zielinski. Era gennaio, al momento di apporre le firme Bolek chiede di rimuovere formalmente la minaccia della causa civile per danni d’immagine. Il patron azzurro si mostra irremovibile e quella firma che sembrava ormai cosa fatta non c’è stata. Col direttore sportivo Cristiano Giuntoli che in questo periodo ha lavorato per cercare di ricucire".