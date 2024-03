Allenatore di club e CT: il rendimento dei fratelli di Calzona in Europa. ADL come Abramovic nel 2008/09 | FOCUS

Napoli - Francesco Calzona non è il primo nella storia del calcio a ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico ed allenatore di club. De Laurentiis è stato però il primo presidente di Serie A a voler affidare la panchina ad un tecnico con il cosiddetto 'doppio ruolo'.

Ma quanto può incidere sul rendimento di una squadra avere una guida tecnica impegnata anche con una nazionale? Siamo andati ad analizzare i 'fratelli' di Calzona ovvero gli allenatori che nella loro carriera hanno ricoperto due incarichi contemporaneamente in una o più stagioni.

Calzona allenatore del Napoli e CT della Slovacchia

Il primo fu Rinus Michels, nella stagione 1973/74, ad aver ricoperto il ruolo sia da allenatore del Barcellona che da CT dell'Olanda. In tutto, l'ex attaccante dell'Ajax, fece 10 apparizioni sulla panchina orange. In quella stagione, il Barcellona vinse la Liga. Dopo la doppia esperienza tecnica, Michels guidò l'Ajax, di nuovo il Barça, il Colonia poi per 4 anni solo l'Olanda. Successivamente, nel 1988-89 fu sulla panchina del Bayer chiudendo poi la carriera da allenatore ancora con l'Olanda dal 1990 al 1992.

Il secondo a seguire le orme di Michels fu un certo Alex Ferguson che ai tempi dell'Aberdeen, annata 1985/86, guidò anche la nazionale della Scozia. Un'esperienza che durò solo 10 partite senza essere successivamente prolungata. Sir Alex, in quella parentesi, terminò la stagione al 4° posto della Scottish Premier Division.

Il terzo nella storia è stato Hiddink il quale ha avuto il doppio ruolo in due annate diverse. La prima volta fu nel 2005/06 quando era alla guida sia del Psv che dell'Australia. In Eredivisie concluse la stagione con la vittoria del campionato. L'altra esperienza, che ricorda quella di Calzona oggi con il Napoli, fu nel 2008/09 quando da CT della Russia accettò la panchina del Chelsea chiudendo la stagione al 3° posto in Premier League.

Un altro olandese si aggiunge alla lista dei 'fratelli' di Calzona. Dick Advocaat, così come l'attuale allenatore del Napoli, nel dicembre 2009 subentrò alla guida dell'AZ ricoprendo già il ruolo di CT del Belgio. Al termine di quella annata di Eredivisie, l'AZ chiuse la stagione al 5°posto. Medesimo percorso l'ha fatto anche Fatih Terim che subentrò sulla panchina del Galatasaray da CT della Turchia portando la squadra di club alla vittoria del campionato turco.

Nell'elenco ci va anche Ralf Ragnick il quale, solo per un mese, fu sia allenatore del Manchester United che CT dell'Austria. Leonid Sluckij, nel 2015/16 dove da tecnico del CSKA Mosca diventò anche CT della nazionale russa. Sluckij chiuse quella annata al primo posto del campionato nazionale portando dunque un titolo al CSKA. L'ultimo della lista ad aver aderito al doppio ruolo è stato Fabio Cannavaro che, nel 2018/19, vestì i panni di tecnico del Guangzhou Evergrande e della Cina. Con la squadra di club, Cannavaro terminò al 2° posto.

De Laurentiis può dunque vantare dalla sua di aver portato questa figura tecnica 'innovativa' in Serie A. Adesso resta da capire se intenderà proseguire su questa strada con Calzona oppure affidarsi ad un allenatore che si occupi solo delle sorti del Napoli.

