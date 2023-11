Ultras Napoli in azione, cercano il contatto con i berlinesi | VIDEO

Guerriglia in pieno centro a Napoli: ultras dell'Union Berlino si sono resi protagonisti di violenti scontri con la Polizia dopo aver improvvisato un corteo per le vie della città. Circa 2500 tifosi tedeschi hanno tentato di mettere a ferro e fuoco la città, causando ingenti danni alla strada e ai negozi circostanti e mettendo seriamente in difficoltà le forze dell'ordine.

Negli ultimi minuti anche gli ultras del Napoli si sono messi in moto: i video che circolano in rete mostrano vere e proprie ronde di ultras Napoli incappucciati che si preparano a sfilare in corteo per la città, con ogni probabilità cercando il contatto con la tifoseria berlinese.

