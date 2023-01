Scontri fra tifosi di Napoli e Roma: bilancio non confermato di un ferito e diversi contusi, autostrada riaperta | FOTO

Ultime notizie calcio Napoli - Autostrada del Sole bloccata tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie. Lo riferiscono le forze dell'ordine. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Si tratterebbe dello scontro tra tifosi del Napoli e della Roma. Ad annunciarlo è il TG di Rai Uno.

Scontri Napoli-Roma, tifosi a contatto in Autostrada

Gli scontri sarebbero avvenuti in Autostrada del Sole, perché lo ricordiamo i tifosi napoletani stanno raggiungendo Genova per il match odierno di Sampdoria-Napoli. E i tifosi della Roma, partiti dalla capitale, saranno in serata impegnati in trasferta per Milan-Roma, a Milano.

Lo scontro tra le due tifoserie, tra le quali da molti anni non corre buon sangue (basti ricordare la morte del tifoso del Napoli Ciro Esposito nel 2014, per la quale è stato condannato l'ultrà giallorosso De Santis), è stato la miccia che ha innescato gli incidenti, che sono stati di tale gravità da costringere a chiudere la corsia nord dell'Autosole, stesso destino che potrebbe toccare anche alla corsia sud. All'innescarsi degli scontri, le richieste d'intervento hanno portato all'arrivo immediato delle pattuglie della polizia stradale della sezione di Battifolle.

In allegato le foto da Arezzo.

Aggiornamento 14.25 - Secndo quanto riportato dall'edizione online di Repubblica, i tifosi (quelli napoletani diretti a Genova e quelli romani a Milano) si sarebbero incontrati per caso nei pressi di un autogrill e sarebbero così iniziati degli scontri. Un primo bilancio, non ancora ufficiale, parla di un ferito e diversi contusi. Alcuni dei coinvolti, che erano scesi dalle macchine, sono poi ripartiti verso nord.

Aggiornamento 14.46 - Intorno alle 14.15, confermano da Autostrade, il traffico è stato riaperto nelle due direzioni, nord e sud. I tifosi si sarebbero incontrati per caso nei pressi dell'autogrill di Badia al Pino, dove nel 2007 Gabriele Sandri, tifoso della Lazio, venne ucciso da un poliziotto, e sarebbero così iniziati degli scontri.

L'Autostrada del Sole è bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per questi scontri: al momento è chiusa la corsia nord dell'Autosole, ma con ogni probabilità sarà chiusa anche in direzione sud. Pesanti le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto.