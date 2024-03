ULTIM'ORA - Report SSC Napoli: novità su Osimhen da Castel Volturno

Ultime news SSC Napoli - Dopo la sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A.

Questo il comunicato della SSC Napoli con il report:

"La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione tecnica. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo".