Kylian Mbappé annuncia l'addio al PSG con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. "Non rinnoverò e l'avventura finirà tra un paio di settimane. Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi".



Questo annuncio da parte del fuoriclasse francese non fa altro che far temere ancor di più i tifosi del Napoli in merito alla volontà del PSG di rimpiazzare Mbappè con Khvicha Kvaratskhelia.