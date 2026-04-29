Di Lorenzo e la Fondazione Valter Longo, messaggio per la salute: "Non dimenticarlo!" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Il capitano Giovanni Di Lorenzo"sa bene che il nostro corpo è fatto per muoversi. E il movimento quotidiano è anche uno strumento molto efficace per proteggerci dalle malattie". Insieme alla SSC Napoli, la Fondazione Valter Longo"rafforza il suo impegno nel promuovere comportamenti salutari fin dall’età scolare, unendo scienza, sport e spirito di comunità".

Ragazzi, bambini, famiglie e scuole sono al centro delle nostre attività. Come per Comunità S.A.N.E, progetto in partenza realizzato con Ospedale Evangelico Betania per Regione Campania. Perché la salute non è solo una responsabilità individuale, ma anche un patrimonio collettivo, da tutelare unitamente. Ecco il video realizzato da capitan Di Lorenzo:

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