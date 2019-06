Contro l'Italia, la Spagna ha perso all'intervallo Fabian Ruiz, infortunio per lui. Il centrocampista del Napoli è già recuperato ed è pronto per la sfida con la Polonia: "Abbiamo buone sensazioni in vista dell'ultima partita, siamo contenti del risultato ottenuto col Belgio. Continuiamo a lavorare", le sue parole ai canali ufficiali della Federazione spagnola.

Clicca sul player per vedere le immagini.