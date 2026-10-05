Sky - Verso Napoli-Frosinone, Allegri recupera almeno due azzurri. E altri due sono in dubbio

Il Napoli si avvicina alla sfida contro il Frosinone con qualche recupero importante, ma anche con diverse incognite legate alle condizioni della rosa. Massimiliano Allegri potrà infatti contare sul rientro di alcuni giocatori, mentre altri restano da valutare. A fare il punto della situazione è stato Massimo Ugolini di Sky Sport.

Napoli-Frosinone, Allegri recupera gli infortunati

Il tecnico azzurro dovrà gestire anche il ritorno degli ultimi nazionali, con Stanislav Lobotka e Billy Gilmour rientrati soltanto a ridosso della partita. Una situazione che riduce inevitabilmente il tempo a disposizione per preparare al meglio la gara contro il Frosinone.

“Tornano alcuni nazionali, gli ultimi Lobotka e Gilmour. Il reparto è già in difficoltà, in più loro avranno solo due giorni per preparare la partita col Frosinone.

Recuperano gli infortunati: Meret, Spinazzola e, probabilmente, Marianucci. Ni Anguissa, per non dire no. E' una squadra che prende forma e dimensione, vedremo che formazione schiererà Allegri anche in virtù degli infortuni, in particolare quello di Favasuli, che ne avrà almeno per un mese e mezzo”.

Tra le note positive per Allegri ci sono dunque i rientri di Alex Meret e Leonardo Spinazzola, mentre resta più prudente la situazione di Luca Marianucci, indicato come probabile recuperato. Da verificare invece la disponibilità di Frank Zambo Anguissa, ancora alle prese con le conseguenze dell'infortunio.

Il quadro non è però completamente positivo. L'infortunio di Gabriele Favasuli rappresenta una tegola pesante per il Napoli: il giocatore, secondo quanto riferito da Ugolini, dovrebbe rimanere ai box per almeno un mese e mezzo.

Allegri dovrà quindi sfruttare al meglio gli ultimi allenamenti prima della sfida contro il Frosinone, cercando il giusto equilibrio tra i rientri dei nazionali, i recuperi dagli infortuni e le assenze che continuano a condizionare le scelte.