Ultime calcio Napoli - Dries Mertens e Piotr Zielinski vanno verso il rinnovo, ma in casa Napoli ci sono anche diversi nodi da sciogliere. Sky Sport parla di quattro situazioni particolari: Arkadiusz Milik, José Maria Callejon, Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic, per i quali non si hanno segnali positivi e con Rino Gattuso che dovrà essere bravo a motivarli e gestirli nonostante i contratti in scadenza 2020 o 2021.

Milik