Sky - Caso scommesse, Florenzi ascoltato dalla Procura Federale: il motivo

Pochi minuti davanti al procuratore federale Chiné per ribadire quanto già dichiarato due settimane fa davanti alla procura ordinaria di Torino, e cioè l’amissione di aver utilizzato piattaforme illegali per giocare d’azzardo, alla roulette nel suo caso, ma di non aver mai scommesso su partite di calcio, del suo Milan né di altre squadra.

Alessandro Florenzi

Florenzi ascoltato dalla Procura Federale

Come riporta Sky, Alessandro Florenzi è andato a Roma per chiarire la sua posizione anche in ambito sportivo e provare a chiudere definitivamente la sua posizione legata al caso scommesse. Identica in tutto, avvocati difensori compresi, a quella di Niccolò Zaniolo, mai neanche sentito dalla procura sportiva perché a differenza di Florenzi il suo nome non compariva nelle chat di Sandro Tonali, ex compagno di squadra proprio di Florenzi al Milan che ha chiamato in causa il difensore rossonero. Che comunque, in assenza di ulteriori evidenze nei suoi confronti, al momento non dovrebbe avere conseguenze dal punto di vista sportiva.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli