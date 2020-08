Sarri a rischio esonero? Pedullà: "Pronte delle valutazioni molto profonde". Spuntano tre nomi

Notizie Calcio - Sarri rischia l'esonero nelle prossime ore? E' questo il quesito posto da Michele Criscitiello ad Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia.

Ecco la risposta dell'esperto di mercato:

"Non lo so, sinceramente. Andrà fatta una valutazione molto più larga, le valutazioni saranno complessive ma di sicuro il tecnico sarà sotto la lente di ingrandimento indipendentemente dal contratto in corso. La Juve non guarda i contratti e le valutazioni sicuramente saranno molto profonde".