Serie A - Juan Jesus positivo al Covid 19 nella Roma. Dopo il contatto diretto con un positivo al Covid-19, il difensore della Roma Juan Jesus circa una settimana fa era stato costretto a lasciare il ritiro giallorosso di Firenze per far rientro nella Capitale e finire in isolamento. Intanto, a distanza di tempo, nessun altro calciatore della Roma è risultato positivo al coronavirus.