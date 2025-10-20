Prossimo allenatore Juventus, chi prende il posto di Tudor in caso di esonero?

Arrivano le ultimissime notizie sul possibile nuovo allenatore della Juventus in caso di esonero di Igor Tudor. Il tecnico bianconero rischia grosso e saranno forse già decisive le prossime due partite con Real Madrid e Juventus, occhio a chi può prendere il posto di Tudor come nuovo allenatore della Juve.

Nuovo allenatore Juventus: chi prende il suo posto

La sconfitta in trasferta contro il Como, la prima stagionale, riapre un tema delicato in casa Juventus: è di nuovo il momento di cambiare allenatore? Questa domanda circola anche nella testa della dirigenza bianconera, che valuta con attenzione i profili liberi sul mercato. La Vecchia Signora, che non vince da sei partite di fila, ovvero dal 4-3 contro l'Inter del 13 settembre scorso, dovrà ora vedersela con Real Madrid e Lazio e non può più permettersi di sbagliare. Secondo le ultime notizie i nomi per sostituire Tudor in casa di esonero ci sono Palladino, Spalletti e Mancini.