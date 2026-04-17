Probabili formazioni Napoli-Lazio, Sky - Conte conferma i Fab Four! C'è una novità in difesa

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Probabili formazioni Napoli-Lazio, Sky Sport svela le ultime: Conte conferma i Fab Four, c'è Beukema dal primo minuto al posto di Juan Jesus

Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti da Castel Volturno per quanto riguarda le scelte di formazioni che Antonio Conte sembra aver deciso per la gara di domani alle ore 18 contro la Lazio allo stadio Maradona. 

Stando a quanto riferisce la redazione di Sky Sport, Antonio Conte ha scelto la formazione titolare per la gara contro la squadra allenata dall'ex azzurro Maurizio Sarri.

Probabili formazioni Napoli-Lazio

Probabili formazioni Napoli-Lazio, le ultime Sky Sport

Come si apprende dall'emittente, le novità di formazione domani contro la Lazio saranno tre. In difesa c'è l'olandese Beukema che prenderà il posto del brasiliano Juan Jesus. Si rivedranno i Fab Four in mezzo al campo. Infatti, l'allenatore Conte sembra essere orientato all'esclusione di Alisson Santos dal primo minuto. Confermata la presenza di Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne.

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha svelato le ultime in casa Napoli:

"Il Napoli vuole mantenere il trend positivo casalingo e avvicinare la qualificazione in Champions League. Conte confermerà i Fab Four: ci saranno ancora Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne".

Consueto 4-3-3 per la Lazio allenata dall'ex azzurro Sarri. Davanti a Motta linea difensiva composta da LazzariRomagnoliGila Tavares. A centrocampo CataldiTaylor e Basic. Tridente offensivo composto da ZaccagniDia ed Isaksen

Non ci saranno sicuramente Furlanetto, Provedel, Gigot, Rovella e Marusic.

  • NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
  • LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.
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