Probabili formazioni Napoli-Lazio, Sky - Conte conferma i Fab Four! C'è una novità in difesa

Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti da Castel Volturno per quanto riguarda le scelte di formazioni che Antonio Conte sembra aver deciso per la gara di domani alle ore 18 contro la Lazio allo stadio Maradona.

Stando a quanto riferisce la redazione di Sky Sport, Antonio Conte ha scelto la formazione titolare per la gara contro la squadra allenata dall'ex azzurro Maurizio Sarri.

Come si apprende dall'emittente, le novità di formazione domani contro la Lazio saranno tre. In difesa c'è l'olandese Beukema che prenderà il posto del brasiliano Juan Jesus. Si rivedranno i Fab Four in mezzo al campo. Infatti, l'allenatore Conte sembra essere orientato all'esclusione di Alisson Santos dal primo minuto. Confermata la presenza di Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne.

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha svelato le ultime in casa Napoli:

"Il Napoli vuole mantenere il trend positivo casalingo e avvicinare la qualificazione in Champions League. Conte confermerà i Fab Four: ci saranno ancora Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne".