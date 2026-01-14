Perchè Neres è entrato ed uscito contro il Parma? La spiegazione nel post-partita, ecco cosa è successo

L’attaccante brasiliano del Napoli David Neres è tornato in campo dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio, ma dopo mezz’ora è uscito anzitempo senza chiudere il match con il Parma. Il motivo? In conferenza ne ha parlato il vice-allenatore della SSC Napoli Cristian Stellini. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa:

“Neres? Sta recuperando da un infortunio avuto contro la Lazio, abbiamo chiesto se si sentisse di giocare uno spezzone di gara: ci ha detto che era pronto, poi le trazioni delle caviglie gli hanno fatto sentire di nuovo dolore. Solo un fatto fisico”