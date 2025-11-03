Nuovo allenatore Genoa, scelta fatta: è un ex campione del mondo
Il Genoa ha esonerato Vieira dopo un inizio difficile di stagione che lascia il club ligure ultimo in classifica in Serie A, ora però arrivano da Sky Sport delle nuove notizie su quello che può essere il nuovo allenatore del Genoa come sostituto di Vieira
Ultimissime notizie calcio - Il Genoa ha esonerato Vieira dopo un inizio difficile di stagione che lascia il club ligure ultimo in classifica in Serie A, ora però arrivano da Sky Sport delle nuove notizie su quello che può essere il nuovo allenatore del Genoa come sostituto di Vieira.
Esonero Vieira: il Genoa sceglie il nuovo allenatore
Il Genoa sta continuando la ricerca di un sostituto di Vieira dopo l'esonero e proprio nelle prossime ore che possono arrivare novità riguardo l'annuncio di chi può arrivare in panchina. Secondo quanto spiegato da Sky Sport, il prossimo allenatore del Genoa può essere Daniele De Rossi.
Oltre alla Fiorentina, infatti, c’è anche il Genoa alle prese con la scelta dell’uomo a cui affidare la propria panchina. L’ex Roma è il nome sul quale il club sta spingendo per provare a invertire una brutta situazione di classifica, che vede il Genoa punta su De Rossi come nuovo allenatore per ribaltare la stagione iniziata malissimo.
Per De Rossi l’eventuale contratto con il Genoa sarebbe fino a giugno con rinnovo legato alla salvezza proprio del club ligure.