Nazionale, rottura Mancini-Evani: la colpa è di Bonucci

Il cammino di Alberico Evani in Nazionale al fianco di Roberto Mancini si è concluso nelle scorse settimane, senza preavviso e senza mai una parola fuori posto.

Evani e il motivo della rottura con Mancini

Secondo Il Giornale, infatti, in occasione delle ultime convocazioni per le sfide di Nations League, Evani avrebbe avuto da ridire sulla convocazione di Leonardo Bonucci, scelta che avrebbe provocato lo strappo definitivo tra i due. Stando a quanto riferito dal quotidiano, infatti, in sede di discussione sulle convocazioni per la fase finale della Nations League, con gli Azzurri sconfitti dalla Spagna e poi vittoriosi nella finalina 3°-4° posto con l'Olanda, Evani avrebbe palesato le sue perplessità circa l'utilità della conferma della convocazione di Bonucci. Evani avrebbe anche chiesto spiegazioni per la mancata chiamata per Locatelli.

