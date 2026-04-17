Napoli-Lazio, iniziativa dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione prima della partita

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Napoli-Lazio, iniziativa dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione prima della partita

Ultime notizie SSC Napoli - In occasione della partita Napoli-LazioSSC Napoli promuove un’iniziativa dedicata all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Prima del calcio d’inizio, i calciatori scenderanno in campo accompagnati da bambini con background migratorio provenienti dalle scuole della città.

Napoli-Lazio, iniziativa prima della partita

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di lanciare un messaggio attraverso il calcio e in un luogo simbolico come lo stadio, dove i bambini saranno protagonisti di un momento dal valore sociale e civile, nel segno dell’integrazione e delle pari opportunità.

SSC Napoli ringrazia il Comune di Napoli e, in particolare, l’Assessorato alle Politiche Sociali, per la collaborazione e la disponibilità nell’individuazione delle associazioni da coinvolgere, rendendo possibile la partecipazione dei bambini a un’esperienza così significativa.

I bambini coinvolti rappresentano il volto autentico di una città multiculturale, viva e inclusiva, dove le differenze diventano ricchezza e occasione di crescita collettiva. Accompagnando i campioni in campo, saranno simbolicamente al centro della scena, testimoniando che Napoli è una comunità aperta e accogliente.

Iniziativa Napoli-Lazio, i commenti di Comune e SSC Napoli

Chiara Marciani, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Napoli:

“Questa iniziativa vuole ribadire con forza il nostro impegno quotidiano contro ogni forma di discriminazione. Lo sport, e in particolare il calcio, ha un’enorme capacità di parlare alle persone e di trasmettere valori positivi. Vogliamo che questo messaggio arrivi forte soprattutto alle nuove generazioni. Un sentito ringraziamento va alla SSC Napoli per la sensibilità dimostrata e per aver reso possibile un’esperienza così significativa e indimenticabile per questi bambini, offrendo loro l’opportunità di vivere da protagonisti un momento unico all’interno di uno dei palcoscenici sportivi più importanti".

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli:

"SSC Napoli crede nel valore sociale del calcio e nella sua capacità di parlare a tutta la comunità. Con questa iniziativa vogliamo ribadire un messaggio di inclusione, affidandolo a un momento simbolico come l’ingresso in campo dei calciatori accompagnati dai bambini. Ringraziamo l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli per la collaborazione offerta in quest'iniziativa".

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