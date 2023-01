Napoli-Juve, esultano anche a Copenaghen: napoletani e danesi in delirio a fine partita! | VIDEO

Napoli-Juventus 5-1, esultano i napoletani a Napoli e in tutto il resto del mondo! Quella di ieri è stata una serata storica, destinata a rimanere impressa nella memoria dei tifosi napoletani.

Ultime notizie. La partita è stata seguita in ogni angolo del pianeta e anche in questo pub di Copenaghen, capitale della Danimarca, i tifosi napoletani si sono riuniti per assistere insieme alla sfida contro la Juventus: a fine partita cantava tutto il pub, compresi i cittadini danesi probabilmente ignari dell'importanza di questa partita.

Ringraziamo il tifoso Stefano Converso per le immagini. Guarda il vidoe in allegato.