Primo giorno Lozano a Castel Volturno, Ssc Napoli: "E' già in buona condizione" [FOTOGALLERY]

Il primo giorno di Lozano con la maglia del Napoli. Hirving ha vissuto pienamente il suo "battesimo" in azzurro giungendo in mattinata, verso le 9, al Centro Tecnico.

L'attaccante messicano ha visitato le stanze del Centro accolto da Ancelotti e dal suo staff tecnico e poi ha conosciuto i compagni nello spogliatoio. Successivamente colazione con la squadra e primo allenamento. Di seguito primo contatto ufficiale col pallone e debutto sul campo di allenamento per il messicano che ha svolto seduta completa mostrando già una buona condizione.

Il messicano farà ritorno nelle prossime ore in Olanda per ultimare le pratiche burocratiche e mettersi a disposizione della squadra in vista della Juventus.