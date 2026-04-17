Dubbio Gutierrez-Politano contro la Lazio, ci sono dei fattori che influenzeranno la scelta di Conte

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Dubbio Gutierrez-Politano contro la Lazio, ci sono dei fattori che influenzeranno la scelta di Conte

Ultime notizie SSC Napoli - Sulla corsia destra in casa Napoli si concentra uno dei dubbi più interessanti in vista della sfida, con il ballottaggio tra Matteo Politano e Miguel Gutiérrez destinato a essere risolto solo nelle ultime ore.

Napoli-Lazio, dubbio Gutierrez-Politano

Al momento, lo spagnolo sembra leggermente favorito, ma la decisione finale dipenderà da una combinazione di fattori che vanno oltre la semplice scelta tattica. Da un lato, Politano garantisce esperienza e una maggiore abitudine a determinati contesti di pressione; dall’altro, Gutiérrez offre freschezza atletica, dinamismo e una spinta costante lungo la fascia.

Lo staff tecnico valuterà attentamente le condizioni fisiche dei due giocatori durante l’allenamento mattutino, consapevole che la partita potrebbe richiedere grande intensità fin dai primi minuti. Non si tratta soltanto di scegliere il profilo più adatto al piano gara, ma anche quello in grado di mantenere ritmo e qualità per tutta la durata dell’incontro.

In questo senso, la “gamba”, ovvero la capacità di correre, recuperare e ripartire con continuità, diventa un criterio decisivo. La Lazio, infatti, è una squadra che può mettere in difficoltà sugli esterni, e avere un giocatore brillante può fare la differenza sia in fase difensiva sia nelle transizioni offensive.

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