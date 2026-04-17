Comune Napoli, l'Assessora alle Politiche Sociali a CN24: “Bellissima l’iniziativa con la SSC Napoli, vi spiego com’è nata. La nostra non è una città razzista"

Ultime calcio Napoli, Chiara Marciani, assessora alle politiche sociali del Comune di Napoli, è intervenuta in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Iniziativa SSC Napoli e Comune di Napoli? Ringrazio il Calcio Napoli che ha avuto questa idea e noi siamo disponibili ad accettarla. Ci sono tanti bambini napoletani che vogliono mandare un messaggio contro ogni forma di discriminazione: è bellissimo che ci saranno tutti questi bambini e bambine ad accompagnare i calciatori in campo.

Un grande ringraziamento anche ai nostri tifosi, che penso siano molto felici di vedere questa bella iniziativa. Napoli-Lazio? Speriamo che questa iniziativa sia un ulteriore sprono; naturalmente siamo scaramantici, ma siamo fiduciosi nel raggiungere i nostri obiettivi.

Persone, allenatori e tutti quelli che vivono in questa città, vedono e vivono al meglio Napoli, anche perché come piazza è come città non siamo mai stati razzisti. È bello che ci sia tutta questa attenzione tra il Calcio Napoli e il Comune: non so se sia il momento in cui la società è sempre più dentro la città”.