Comune Napoli, l'Assessora alle Politiche Sociali a CN24: “Bellissima l’iniziativa con la SSC Napoli, vi spiego com’è nata. La nostra non è una città razzista"

Le Interviste  
bambini napolibambini napoli

Chiara Marciani, assessora alle politiche sociali, è intervenuta a CalcioNapoli24 TV sull'iniziativa in vista di Napoli-Lazio

Ultime calcio Napoli, Chiara Marciani, assessora alle politiche sociali del Comune di Napoli, è intervenuta in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

Marciani sull’iniziativa in vista di Napoli-Lazio

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Iniziativa SSC Napoli e Comune di Napoli? Ringrazio il Calcio Napoli che ha avuto questa idea e noi siamo disponibili ad accettarla. Ci sono tanti bambini napoletani che vogliono mandare un messaggio contro ogni forma di discriminazione: è bellissimo che ci saranno tutti questi bambini e bambine ad accompagnare i calciatori in campo. 

Un grande ringraziamento anche ai nostri tifosi, che penso siano molto felici di vedere questa bella iniziativa. Napoli-Lazio? Speriamo che questa iniziativa sia un ulteriore sprono; naturalmente siamo scaramantici, ma siamo fiduciosi nel raggiungere i nostri obiettivi.

 Persone, allenatori e tutti quelli che vivono in questa città, vedono e vivono al meglio Napoli, anche perché come piazza è come città non siamo mai stati razzisti. È bello che ci sia tutta questa attenzione tra il Calcio Napoli e il Comune: non so se sia il momento in cui la società è sempre più dentro la città”.

bambini napoli

?

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    75

    32
    24
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    32
    20
    6
    6

  • logo MilanMilanCL

    63

    32
    18
    9
    5

  • logo JuventusJuventusCL

    60

    32
    17
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    32
    16
    10
    6

  • logo RomaRomaECL

    57

    32
    18
    3
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    53

    32
    14
    11
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    32
    14
    6
    12

  • logo LazioLazio

    44

    32
    11
    11
    10
  • 10º

    logo UdineseUdinese

    43

    32
    12
    7
    13
  • 11º

    logo SassuoloSassuolo

    42

    32
    12
    6
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    39

    32
    11
    6
    15
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    36

    32
    9
    9
    14
  • 14º

    logo ParmaParma

    36

    32
    8
    12
    12
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    35

    32
    8
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    32
    8
    9
    15
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    32
    6
    9
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    32
    7
    6
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    32
    3
    9
    20
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    32
    2
    12
    18
Back To Top