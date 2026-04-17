Formazioni Napoli-Lazio, Sky - Alisson titolare: chi resterà fuori della Fab Four. Altre due novità negli azzurri

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Formazioni Napoli-Lazio, Sky - Alisson titolare: chi resterà fuori della Fab Four. Altre due novità negli azzurri

Le ultime sulle probabili formazioni di Napoli-Lazio dalla redazione di Sky Sport

Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti da Castel Volturno per quanto riguarda le scelte di formazioni che Antonio Conte sembra aver deciso per la gara di domani alle ore 18 contro la Lazio allo stadio Maradona. 

Stando a quanto riferisce la redazione di Sky Sport, la sorpresa più importante sarà il brasiliano Alisson Santos che partirà dal primo minuto contro la squadra allenata dall'ex azzurro Maurizio Sarri.

Alisson Santos pronto per Napoli-Lazio

Napoli-Lazio, le scelte di Antonio Conte: Alisson dal primo minuto

Come si apprende dall'emittente, le novità di formazione domani contro la Lazio saranno tre. In difesa c'è l'olandese Beukema che prenderà il posto del brasiliano Juan Jesus che a Parma ha commesso un errore decisivo in occasione della rete messa a segno da Strefezza. 

Non si rivedranno i Fab Four in mezzo al campo. Infatti, l'allenatore Conte sembra essere orientato all'esclusione di Anguissa. Al posto del centrocampista camerunense giocherà lo scozzese McTominay il quale libererà il posto dulla trequarti ad Alisson Santos accanto, ovviamente, a De Bruyne. L'altro volto nuovo sarà lo spagnolo Gutierrez che sembra essere in vantaggio su Politano.

Napoli-Lazio, le scelte di Maurizio Sarri

Consueto 4-3-3 per la Lazio allenata dall'ex azzurro Sarri. Davanti a Motta linea difensiva composta da Lazzari, Romagnoli, Provstgard e Tavares. A centrocampo Cataldi, Taylor e Basic. Tridente offensivo composto da Zaccagni, Dia ed Isaksen

Da capire se potrà recuperare Maldini che ha saltato l'ultima sfida contro la Fiorentina in campionato. Non ci saranno sicuramente Furlanetto, Provedel, Gigot, Rovella e Marusic.

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