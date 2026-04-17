Il Napolista, Gallo: "L'operazione De Bruyne-Napoli non è riuscita. Incontro ADL-Conte? Rido e vi dico perché"

Ultime notizie - Nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale, il giornalista Massimiliano Gallo ha analizzato i principali temi in casa Napoli, soffermandosi sul futuro di Antonio Conte e sul caso De Bruyne.

Secondo Gallo, il confronto tra Conte e Napoli sarebbe già stato chiarito lontano dai riflettori: “Incontro De Laurentiis-Conte? Mi fa sempre molto sorridere quando si parla di questo incontro. Immagino che entrambi già lo sapranno.” Una posizione netta, che ridimensiona l’attesa mediatica attorno a un possibile vertice ufficiale.

Il giornalista sottolinea come tutto ruoti attorno all’obiettivo stagionale: “L'obiettivo Champions va raggiunto e quindi penso che per la comunicazione alla stampa e ai tifosi sul continuare o meno con Conte servirà l'aritmetica qualificazione in Champions.” Nei fatti, però, la decisione sembrerebbe già presa.

Parole di stima per il tecnico: “Antonio Conte è un grandissimo allenatore ed è un valore molto importante per il Napoli, al netto delle responsabilità sugli infortuni.” E ancora: “Mi auguro che resti, un allenatore straordinario.”

Sul futuro, Gallo esclude collegamenti con altri scenari: “Futuro Conte legato alla Nazionale o indipendente? Secondo me non c'entra la Nazionale.”

Spazio poi al campo, con un avvertimento in vista della sfida contro la Lazio: “Della partita contro la Lazio temo l'effetto Milan con l'Udinese… La Lazio di Sarri è molto differente. Non va sottovalutata.” Nonostante questo, fiducia nelle qualità degli azzurri: “Il Napoli ha tutte le possibilità di portare a casa la partita.”

Infine, il passaggio più critico riguarda De Bruyne: “Futuro De Bruyne? Nella testa di De Laurentiis secondo me c'è ancora De Bruyne al Napoli. Al netto dell'infortunio, l'operazione non è riuscita.” Un giudizio duro, rafforzato da un bilancio deludente: “Non si è integrato bene. Si è visto poco… Un po' poco per un fuoriclasse.”