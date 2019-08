La Juventus “ruba” l'azzurro, tifosi Napoli arrabbiati. Iannicelli: "Come vendicare la terribile onta cromatica?"

"Terza maglia #Juventus è peccato mortale. I "non colorati" (come li sfottono i tifosi partenopei) s'impadroniscono anche dell'azzurro Napoli. Come vendicare la terribile onta cromatica?", è quanto scrive il giornalista di Canale 21, Peppe Iannicelli.

La Juventus sceglia l'azzurro Napoli come colore della terza maglia