Juan Jesus, non è il primo episodio razzista. Quando Higuain disse: "Vattene da qui negretto, vattene scimmietta"

Non è la prima volta, per Juan Jesus, che era già stato vittima di un episodio razzista nel 2012, con un'altra vecchia conoscenza del calcio partenopeo: Gonzalo Higuain.

Juan Jesus, infatti, intervenendo nel 2014 nel programma Esporte Espectacular, confessò di aver subito insulti razzisti da Gonzalo Higuain durante un Brasile-Argentina del 9 giugno 2012:

"In una giocata, rubai palla a Higuain. Era una giocata normale ma lui si rivolse a me e mi disse: "Vattene da qui negretto, vattene scimmietta". Mi sono fermato per dieci secondi, immobile, pensando: "Ma è un personaggio conosciuto in tutto il mondo per la persona che è, per le sue qualità. Mi sono sentito triste, impotente, non sapevo cosa fare".