Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto l'istruttoria per la requisizione in uso dell'area individuata a Caserta per la realizzazione dell'ospedale modulare nel quale vi saranno 24 posti letto di terapia intensiva. «Si tratta - ha dichiarato De Luca - di uno dei tasselli decisivi per il potenziamento dei posti letto di rianimazione nella nostra regione».