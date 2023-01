IFFHS, c'è anche Lozano nella top 11 CONCACAF del 2022

Napoli Calcio - Ai margini in questo avvio del 2023, con possibilità di rilancio e riscatto magari proprio domani a Salerno, arriva comunque un riconoscimento importante per Hirving Lozano dall’estero.

IFFHS, Lozano nella top 11 del 2022

L’attaccante messicano, infatti, è stato inserito dall’International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) nella Top 11 dei calciatori appartenenti alla CONCACAF - l’organizzazione calcistica di Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi - per quanto riguarda il 2022 ormai conclusosi. Lozano schierato in attacco con Weah e David.