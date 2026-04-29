Gazzetta - Conferme dagli arbitri ascoltati dal pm: designazioni concordate in occasione di partite chiave

Nuovi elementi emergono sull’inchiesta milanese che coinvolge il mondo arbitrale e il cosiddetto “sistema Rocchi”. Dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti, si fanno strada conferme su presunte designazioni concordate in occasione di alcune partite chiave, con particolare riferimento agli episodi legati allo stadio di San Siro.

San Siro designazioni

Gazzetta.it riporta che secondo quanto riferito dagli arbitri ascoltati dalla Procura di Milano, ci sarebbe stata una sorta di consapevolezza diffusa all’interno della categoria rispetto a scelte considerate “combinate”. Un quadro che rafforzerebbe i sospetti degli investigatori sul funzionamento di alcune designazioni, ritenute orientate a favorire determinati direttori di gara.

Al centro dell’indagine figura Gianluca Rocchi, indagato “in concorso” con più persone, tutte riconducibili all’ambiente arbitrale.

L’episodio chiave resta quello del 2 aprile, quando – secondo l’ipotesi accusatoria – si sarebbero verificate decisioni mirate nella scelta degli arbitri per incontri di rilievo.

In particolare, Andrea Colombo, definito “arbitro gradito”, sarebbe stato designato per la sfida tra l’Inter e il Bologna. Parallelamente, Daniele Doveri, ritenuto “poco gradito ai nerazzurri”, sarebbe stato scelto per dirigere il derby di ritorno di Coppa tra Inter e Milan. Una decisione che, sempre secondo gli inquirenti, avrebbe evitato la sua eventuale presenza in una possibile finale.

Entrambi i direttori di gara sono stati ascoltati dagli investigatori, contribuendo a delineare un contesto in cui le scelte arbitrali sarebbero state tutt’altro che casuali.

L’indagine resta in corso, ma le testimonianze raccolte finora sembrano offrire un primo riscontro concreto a una delle ipotesi più delicate: quella di un sistema interno capace di indirizzare le designazioni in base a logiche non esclusivamente tecniche.