Gasperini-Napoli? Il Mattino - Ingaggio, bonus talenti e non solo: ecco perché è complicato vederlo al Napoli

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli mette in pole position Vincenzo Italiano, ma occhio al futuro di Gian Piero Gasperini:

Ma perché sarebbe complicata questa pista secondo il quotidiano? Svelati i motivi:

"De Laurentiis, senza Champions, punta a un monte ingaggio light (inferiore agli 80 milioni di questa stagione) quindi vuole un tecnico che non vada oltre i 2,5 milioni di ingaggio. Gasp ne vuole almeno 4. Magari è pronto a una rinuncia. A Bergamo - anche se lui ha sempre smentito - sembra che percepisca anche dei bonus legati alle cessioni eccellenti. Clausola che a Napoli non potrebbe essere inserita. Dunque, Gasp non è opzione economica. Ma a 68 anni «cerca una sfida» ovvero dimostrare quello che non è mai riuscito a fare: di poter fare bene non solo in "provincia". Però, sembra chiaro, che più scherza sul passato juventino di Giuntoli («Come si fa a essere tifosi della squadra di cui noi siamo i nemici», non fa che ripetere) più non fa che ingaggiare professionisti con il marchio della Juventus. Non solo Manna, cresciuto nel club bianconero da 5 stagioni, ma lo stesso Gasperini ha lavorato per nove stagioni nel settore giovanile del club bianconero".