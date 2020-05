Fase 2, in rete una parte del codice di 'Immuni': la app pronta tra 10-15 giorni

Ultime Coronavirus - È quasi-Immuni. La discussa app per il tracciamento del contagio sta per arrivare sugli smartphone dei cittadini italiani. Tra pochi giorni infatti inizierà l’ultima fase dello sviluppo: quella di sperimentazione. Ad oggi però non è ancora possibile scaricarla né su dispositivi Android né su iPhone. Tuttavia da poche ore è disponibile non solo il logo ufficiale (un omino bianco in un cerchio viola) quanto soprattutto una parte (piccola) del suo codice sorgente.

Coronavirus

