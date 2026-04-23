Domani sera al Maradona potrebbe esserci il terzo sold out consecutivo

Ultime notizie SSC Napoli - Lo scudetto è ormai scivolato via, ma il legame tra il Napoli e la sua gente no. Ne parla il Corriere dello Sport.

Domani sera al Maradona, contro la Cremonese, si va verso l’ennesimo pienone: potrebbe essere il terzo sold out consecutivo dopo le sfide con Milan e Lazio.

“Oltre 40mila tifosi hanno già assicurato la loro presenza, pronti a trasformare ancora una volta Fuorigrotta in una spinta costante. In una stagione complicata, tra alti e bassi e l'obiettivo scudetto ormai sfumato, il pubblico non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra di Antonio Conte. Anche nei momenti più difficili, la risposta è stata sempre la stessa: presenza, partecipazione, appartenenza. È su questo che il Napoli prova a ripartire contro la Cremonese, ma non solo. Preparazione fisica, tattica, ma anche mentale”