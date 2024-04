De Laurentiis si improvvisa banditore! Guardate come vende all'asta di beneficenza | VIDEO

Serata di beneficenza ieri sera a Palazzo Caracciolo, presenti il presidente Aurelio De Laurentiis, i calciatori Giacomo Raspadori e Giovanni Di Lorenzo e tanti artisti tra cui i rapper napoletani Geolier e Luché. L'evento intitolato "Pink Tie Ball" si è tenuto nell'ambito del Charity Gala di Susan G. Komen Italia, organizzato ogni anno per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sui tumori al seno.

SSC Napoli, asta di beneficenza

Durante la serata, il presidente De Laurentiis ha indossato i panni di banditore, battendo l'asta delle maglie SSC Napoli il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza. Guarda il video su CalcioNapoli24, con ADL che si diverte a chiamare l'asta a cui partecipano anche i giocatori del Napoli! Simpatico il siparietto in cui De Laurentiis - brandendo la maglia di Lindstrom - "giocatore che non ha ancora dimostrato tutto il suo valore", offre 500 euro.