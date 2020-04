Effetto Coronavirus, Transfermarkt: la Serie A vale un miliardo in meno, il Napoli la terza squadra più colpita con -129,40 milioni [GRAFICO]

Notizie Napoli calcio. L'effetto Coronavirus sta avendo grandi conseguenze anche sul mondo del calcio: non solo le perdite per lo stop ai campionati, anche le valutazioni delle singole rose sono in drastico calo.

Coronavirus, valori rose Serie A

La Serie A, come riportato dal portale Transfermarkt, vale addirittura un miliardo in meno rispetto all'inizio della pandemia: la Juventus è la più colpita in assoluto, con il valore della rosa dei bianconeri crolla infatti da 755 a 614 milioni (- 140,8). Seguono Inter (-132,05 milioni) e Napoli (-129,40).

