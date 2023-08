Clamoroso Relevo: ‘Veiga-Napoli può sfumare! Divergenze sul cambio condizioni nel contratto’

Nonostante l'accordo totale tra Napoli e Celta per la cessione di Gabri Veiga, nelle ultime ore la situazione è cambiata radicalmente, come riporta relevo.com a tal punto di rischiare di sfumare definitivamente.

Gabri Veiga

Veiga-Napoli, clamorosa indiscrezione Relevo

Il motivo, un cambio di condizioni nel contratto che avrebbe legato il giocatore al club italiano. L'armonia è sembrata totale per settimane, e non restava che che entrambe le squadre si mettessero d'accordo. Una volta che ciò è avvenuto, alcune situazioni hanno lasciato la firma nell'aria. Veiga attendeva la conferma dei dettagli per recarsi a Napoli e superare le visite mediche. La firma non è arrivata. Le parti, infatti, stanno ancora negoziando per cercare di sbrogliare gli ultimi intoppi. Il Celta ha accettato 36 milioni di euro ma il Napoli dovrà accordarsi su alcuni dettagli con il calciatore.

