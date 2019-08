Campagna abbonamenti Napoli 2019-2020, boom di sottoscrizioni: 90% in più rispetto a due anni fa!

Prosegue la Campagna Abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20. Confrontando il primo giorno di vendita, rispetto a quello dell'ultima campagna della stagione 2107/18, il dato che emerge è del 90% di incremento degli abbonamenti acquistati. L’emissione dell’abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio. L'entusiasmo è dovuto anche alle prospettive mercato con trattativa aperte per James Rodriguez, Icardi e Lozano

Prezzi Abbonamenti Napoli 2019-2020

La Campagna Abbonamenti per il Campionato di Serie A 2019-20 avrà inizio il 25 Luglio 2019 alle h. 12:00. L’emissione dell’abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio. Non sono previsti abbonamenti a tariffa ridotta I diritti di prevendita non si applicano a chi acquista on line



Tribuna Autorità sx *inclusa di ospitalità € 3000,00 + € 10,00 di prevendita

Tribuna Posillipo € 999,00 + € 10,00 di prevendita

Tribuna Nisida € 749,00 + € 10,00 di prevendita

Distinti € 499,00 + € 10,00 di prevendita

Curve € 269,00 + € 7,00 di prevendita