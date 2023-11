Calcio Napoli - La situazione in aggiornamento per quanto riguarda i biglietti Napoli Inter della prossima partita casalinga che giocherà il club azzurro al Maradona contro la capolista il 3 dicembre alle ore 20:45. Questa la situazione dei biglietti Napoli Inter:

Ultimi posti Curva A e Curva B per quanto riguarda i settori superiori, come anche i Distinti inferiori. Disponibilità bassa per i Distinti superiori, mentre media per la parte bassa delle Curve.