Ultim'ora - Guaio per l'Atalanta, Raspadori si fa male seriamente a pochi giorni dalla sfida col Napoli

Notizie Calcio - Altra brutte notizia per Raffaele Palladino a una settimana dalla sfida contro il Napoli. Dopo l'infortunio con tanto di operazione per Charles De Ketelaere, arriva un altro infortunio ad un attaccante.

Atalanta, infortunio Raspadori: le condizioni

Si tratta di Giacomo Raspadori, che proprio a pochi giorni dalla sfida contro gli azzurri ha subito un risentimento muscolare al flessore sinistro che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzi tempo nella sfida contro la Lazio di questa sera, vinta peraltro 2-0 dai nerazzurri. Il giocatore ha lasciato lo stadio con una vistosa fasciatura alla coscia.