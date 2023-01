Ultime notizie SSC Napoli - L'abbiamo incontrato in Piazza Duomo a Milano, Buona Seba è anche qui per seguire gli azzurri impegnati stasera in Inter-Napoli. Rientrato dunque in Italia, dopo aver seguito la Corea del Sud di Kim Min Jae al Mondiale in Qatar.

Arriva anche il pronostico di Buona Seba per Inter-Napoli: "Sarà molto dura, la partita è difficile: l'Inter è molto forte, dico 0-1 per il Napoli a Milano!".

