Pagelle Napoli-Legia Varsavia: Insigne scaccia via i fantasmi! Politano-Osimhen, che dire di più? Juan Jesus da rivedere

Pagelle Napoli Legia Varsavia. Termina il match al Maradona per la 3a giornata l'Europa League con il Napoli che ha affrontato il Legia Varsavia. Le pagelle Napoli-Legia Varsavia su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli-Legia Varsavia.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Napoli-Legia Varsavia, i voti

Meret 6 - Il dualismo dà fastidio, il suo rinvio sbilancio al 3’ non fa bene agli occhi. Lo si rivede al 68’, per un pallone del Legia lunghissimo, e per distendersi sul palo di Emreli.

Di Lorenzo 6 - Deve fare gli straordinari viste le assenze nel ruolo, aiuta i compagni ad allargare il raggio d’azione sulla fascia. Sbaglia un tocco al 51’ da posizione interessante, ottimo il taglio e sfortunato nel colpo di testa che sfiora il palo.

Manolas 6 - Ritrova una maglia dopo tre settimane, non anticipa Muci nel finale di primo tempo e gli si piazza davanti concedendogli il tiro. Poi lo stende al 44’ facendosi ammonire. Buona una chiusura in scivolata su Mladenovic, ma si fa male. (Dal 72’ Petagna SV - Un paio di minuti ed il Napoli segna, sfiora il legno nel finale e nel recupero è un po’ egoista nel cercare la conclusione personale. Ehi, ma è un attaccante)

Koulibaly 6 - I compagni si inginocchiano con lui prima del calcio di inizio, nel primo tempo non è mai chiamato in causa e ad inizio ripresa è un po’ supponente in scivolata. Muci ad un certo punto prova a truffarlo cadendo a terra e chiedendo un fallo che non c’è.

Juan Jesus 5,5 - Adattato a sinistra per emergenza, mantiene la posizione ma il cartellino giallo lo rende una preda invitante. Falloso oltremodo, rimane bloccato dietro.

Anguissa 6 - Molti riposano, non lui: lo strapotere fisico è evidente, sfortunato nel non spizzarla bene in area di rigore. Gioca a marce basse. (Dal 57’ Fabian 6 - Prima presenza a partita in corso, sbaglia poco in gestione)

Demme 6 - Il ko con la Pro Vercelli è ormai un ricordo, si piazza davanti alla difesa e lancia Lozano davanti al portiere in verticale. Va a dare fastidio quando ce n’è bisogno, sfiora il palo con un destro che gira all’esterno.

Elmas 6 - Non c’è un altro gol dopo 12 secondi, ma molto movimento - anche fuori posizione - e poca concretezza anche perchè il Legia fa muro. Nella ripresa si sposta sulla sinistra quando Insigne s’accentra, per provare a dare spinta. Spalletti lo plasma a seconda della posizione in cui lo schiera.

Lozano 6 - Dopo la delusione per il cambio col Torino, si fa trovare abbastanza libero sui cambi di gioco di Insigne e gioca molti palloni, mettendo anche Mertens davanti al portiere in due occasioni, con tanto di pressing e palla recuperata. Miszta gli nega con la gamba una buona conclusione, da rivedere una scelta difensiva quando Muci va al tiro. (Dal 57’ Osimhen 6,5 - Permette alla squadra di distendersi, mettendo al tempo stesso in difficoltà la difesa avversaria. E poi mette a segno il 2-0, che dire di più?)

Mertens 6 - Già in gol contro il Legia, prima da titolare in stagione e dopo dieci minuti già scambia posizione e pallone con Insigne, si defila molto e poi sfiora il palo di destro. Esita troppo al 27’ e non batte a rete, arriva con un attimo di ritardo sottoporta sul colpo di testa di Di Lorenzo. Svaria su tutto il fronte. (Dal 72’ Politano 7 - Il cross per l’1-0 è il suo, basta e avanza. Va vicino al terzo gol prima di trovarlo nel finale)

Insigne 7 - Giuntoli ha detto che vuole tenerlo, lui si muove tanto per cercare di velocizzare l’azione: arretrando il suo raggio, può servire meglio i compagni. Si inserisce bene al 38’, non controlla altrettanto bene. Impreciso sui calci da fermo, sfortunato quando Miszta smanaccia e poi gli mette in corner un tiro, ripetendosi dopo. Accentra di più la posizione nella ripresa, sbatte ancora sul portiere fino alla girata che sblocca il risultato e scaccia via i fantasmi. L’assist per il 2-0 è la ciliegina sulla torta. (Dall’81’ Rrahmani SV)

Spalletti 7 - Il Napoli-2, formato da un’altra serie di titolari, si ritrova davanti un 3-5-2 difensivista, ma pieno di trequartisti, ed uno stadio guidato dai tifosi avversari: il baricentro viene alzato praticamente subito, ma gli spazi lasciano poco all’improvvisazione. Intensificato il pressing, Lozano e Mertens si rendono pericolosi ma se l’azione non è veloce il Legia parcheggia un paio di pullman davanti al portiere. Venti minuti buoni nel primo tempo, poi cala l’intensità - e la spinta a sinistra non c’è. Si gioca le carte Osimhen-Fabian per provare a vincerla, aumentando la pericolosità offensiva con le squadre che si allungano: per fortuna arriva il gol, ancora grazie ai cambi. L’Europa League resta vivissima, vittoria faticata ma un plauso alla pazienza nel ricercare la giocata giusta. E mezzo voto in più per quei dieci minuti con sei giocatori offensivi e due gol segnati: nonostante il Legia non attaccasse, non è mica da tutti giocarsi tutte le carte a disposizione.