Ultimissime calcio Napoli - Christian Vieri, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Per me i calciatori del Napoli hanno fatto bene a non andare in ritiro dopo il pari col Salisburgo. Non capisco il nesso di mandare in ritiro la squadra dopo un risultato negativo".