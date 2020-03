Troise: "Gli azzurri si allenano da casa tramite un'applicazione, si chiama 'Tabata'"

Ultime notizie calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno:

“Tabata è un'applicazione utilizzata per misurare lo sforzo che si sta facendo, la raccomandazione dello staff medico è di non metterci troppa intensità perché abbassa le difese immunitarie. La stessa alimentazione suggerita ai giocatori prevede una dieta che alimenti le difese immunitarie: l'aglio è uno degli alimenti più utilizzati. Quindi ogni calciatore del Napoli l'ha scaricata, per non fermarsi per un lungo tempo che rovinerebbe la preparazione atletica".