Michael Cuomo, giornalista ed inviato di TeleLombardia, commenta a Tv Play le ultime notizie di mercato in merito all'arrivo di Antonio Conte al Napoli:

"Sta risuonando la marcia funebre tra i tifosi del Milan. Da Napoli hanno preso Conte, il primo della piazza, e non l'hanno preso i rossoneri. E' una ferita che non si cicatrizzerà in estate"