Specchia: "Conte potrebbe utilizzare questi due sistemi di gioco contro la Lazio"

Paolo Specchia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“L’ipotesi di un passaggio al 3-5-2 come sistema di gioco per sabato mi piace e mi trova concorde. Conte conosce meglio di tutti i suoi calciatori, li tiene davanti da 6 mesi e sa cosa possono dargli. Avrà deciso così – ha detto l’allenatore, ospite in studio a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- anche per non rinunciare a nessun centrocampista. Con il cambio di modulo metterebbe a posto un po’ di cose: Raspadori, innanzitutto, agirebbe finalmente nel suo ruolo, che è proprio quello di seconda punta o sottopunta che dirsivoglia. Ha capacità di tiro importanti, ha rapidità ed entra dentro, può dialogare con Lukaku, che a sua volta può avere benefici dall’avere un altro attaccante vicino a sé. Insomma mi convince questa prova.

Del resto mancano diversi calciatori e forse Conte si affida a questa possibilità anche per avere più solidità difensiva. Ci sono un paio di criticità: innanzitutto la condizione di Buongiorno, che tornerebbe titolare e dall’infortunio dopo 8 partite e due mesi. Possibile che giochi bene la prima, ma potrebbe avere qualche problemino. Poi l’utilizzo di Politano a sinistra: è un giocatore che ha gamba e sa sacrificarsi, è anche attento dal punto di vista tattico. Però dal punto di vista dell’impatto fisico potrebbe non reggere su quella fascia Isaksen. L’alternativa potrebbe essere un 4-4-2 con Jesus terzino sinistro, con McTominay più sulla fascia mancina del centrocampo e con Raspadori sempre al fianco di Lukaku.

Del resto l’ex Sassuolo non può giocare sulla fascia, abbiamo capito che in quel ruolo non rende. Lui e non Ngonge, anche perché Conte avrà pesato il belga in tutte le sue sfaccettature, se non lo fa giocare e perché forse ha avuto scarsi riscontri, probabilmente offre meno garanzie rispetto agli altri calciatori. Il Napoli ha bisogno di fare punti a Roma, deve provare a non perdere. Nelle ultime due gare si è vista una squadra meno brillante, ma ci può stare nell’arco di una stagione”.